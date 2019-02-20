خاص الفن- هذه تفاصيل فيلم غادة عبد الرازق الجديد وما سر تحمسها؟

ميرنا وليد - بيروت - على الرغم من حالة التكتم الشديد الذي تفرضه الممثلة ​غادة عبد الرازق​ على فيلمها السينمائي المقبل إلا اننا تمكنا من معرفة الشخصية التي ستظهر بها في المسلسل حيث تقدم امرأة فقيرة تعيش في مدينة السويس وتنتقل إلى بورسعيد وتحاول مساعدة جنود بلدها حتى تلقى حتفها في نهاية الأحداث وتفكر غادة في خوض التجربة التي ستظهرها بشكل جديد ومختلف على الشاشة الذهبية وأيضا لتعوض غيابها عن الدراما بعد تأكد تأجيل مسلسلها الجديد.

الجدير بالذكر أن آخر أعمال غادة عبد الرازق السينمائية كانت فيلم "حرب كرموز" وشاركت أيضا في "كارما".