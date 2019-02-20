خاص الفن- نادين الراسي في الجزء الثاني من الحب جنون وهذه التفاصيل

ميرنا وليد - بيروت - علم موقع الخليج 365 ان الممثلة ​نادين الراسي​ ستنضم الى الجزء الثاني من "الحب جنون" وهي "سلسلة كل قصة فيها من 5 أو 7 أو 10 حلقات، تأليف مجموعة كتاب بينهم: ناديا الأحمر، وسيف رضا حامد، وسلام كسيري، وزكي مارديني، وإخراج مجموعة مخرجين أولهم علي محيي الدين علي ومروان بركات.

العمل هو عبارة عن قصص وحكايات تشويقية سورية لبنانية تعتمد على اللعب الدرامي بمفهوم صراعات رجال المال، وايضا تحتوي على قصص الخيانة، والجريمة ومحاولة حبس أنفاس المشاهد بالاتكاء على ما يخلّفه الحب من كوارث لو خرج عن السياق المعتاد.