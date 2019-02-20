خاص- زينة مكي بين كاليفورنيا وبيروت

ميرنا وليد - بيروت - علم موقع الخليج 365 ان الممثلة ​زينة مكي​ تتواجد حاليا خارج لبنان تحديدا في ولاية كاليفورنيا وذلك بعد ان انتهت من تصوير مشاهدها في مسلسل ما فيي الذي يعرض حاليا ، وتعود زينة لمتابعة نشاطها الفني بتاريخ 24 من الشهر الحالي.

وفي حديث خاص مع الفن كانت زينة قد تحدثت عن الدور الذي تلعبه قائلة: "الشخصية مركبة وتمتلك العديد من التفاصيل، فأكيد من الصعب تأديتها لأن الممثل يعيشها بالكامل.

أنا لجأت إلى مقابلة العديد من الأشخاص بمثل هذه الحالة "وقعوا ضحية المخدرات" وذلك لكي أجيب على العديد من الأسئلة التي تساعدني بتأدية الدور مثل حركات الجسد وغيرها، وذلك إلى جانب البحث العميق الذي قمت به".