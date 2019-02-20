متابعة بتجــــــــــــرد: نشرت الممثلة التركية مريم أوزرلي عبر حسابها الرسمي على “إنستغرام” الصور الأولى لوالدتها.
وأبدى الكثير من المتابعين إعجابهم بجمال الوالدة رغم تقدمها في السن، بل تفاوتت الآراء بين مَن رأوا أن الشبه بين أوزرلي ووالدتها كبير وبين من أشاروا إلى العكس.
تجدر الإشارة إلى أن مريم أوزرلي تعتبر من أشهر الممثلات في تركيا وتتمتع بقاعدة جماهيرية واسعة في الوطن العربي وأوروبا.
كانت هذه تفاصيل خبر مريم أوزرلي برفقة والدتها.. فهل ورثت جمالها؟ – بالصور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بتجرد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.