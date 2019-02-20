مريم أوزرلي برفقة والدتها.. فهل ورثت جمالها؟ – بالصور

متابعة بتجــــــــــــرد: نشرت الممثلة التركية مريم أوزرلي عبر حسابها الرسمي على “إنستغرام” الصور الأولى لوالدتها.

وأبدى الكثير من المتابعين إعجابهم بجمال الوالدة رغم تقدمها في السن، بل تفاوتت الآراء بين مَن رأوا أن الشبه بين أوزرلي ووالدتها كبير وبين من أشاروا إلى العكس.

تجدر الإشارة إلى أن مريم أوزرلي تعتبر من أشهر الممثلات في تركيا وتتمتع بقاعدة جماهيرية واسعة في الوطن العربي وأوروبا.