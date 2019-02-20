ملايين الدولارات من ثروة كارل لاغرفيلد سترثها قطّته المدلّلة

متابعة بتجــــــــــــرد: كشفت عدّة تقارير عالمية أنّ قطة مصمّم الأزياء الألماني الراحل كارل لاغرفيلد سترث ملايين الدولارات لتكون ضمن ورثة أيقونة الموضة التي تقدّر ثروته بـ 200 مليون دولار.

والقطة “تشوبيت” الشهيرة، كانت المدللة لدى مصمم الأزياء الراحل الذي عبّر قبل وفاته عن أمنيته الزواج منها وقال سابقاً إنها أغلى ما يملك، وقد تمتعت القطّة بحياة الرفاهية برفقة لاغرفيلد وحققت لنفسها ثروة قدرها 2.5 مليون جنيه إسترليني.

ووفقًا لصحيفة Le Figaro الفرنسية، قد يحق لـ Choupette الحصول على ثروة لاغرفيلد بموجب قانون ألماني إذ تم ترشيحها كـ”وريثه”، وعليه قد ترث 150 مليون جنيه إسترليني.

لاغرفيلد الذي توفي في باريس يوم الثلاثاء عن عمر 85 عاماً، كان قد صرّح في لقاء اعلامي أن ثروته يمكن أن تذهب إلى عارض الأزياء براد كرونيج المقرب منه وابنه هودسو الذي هو ابنه بالمعمودية، أو إلى قطته “تشوبيت”.

يذكر أن “تشوبيت” هي أشهر قطة في عالم الموضة والأزياء وقد قدّمت عدّة إعلانات وإطلالات، كما تملك حساباً رسمياً على إنستغرام يحظى بـ 120 ألف متابع بالإضافة إلى مدوّنة إلكترونية، وكلاهما تتولّى إدراتهما الخبيرة في التسويق الرقمي آشلي تشودين.