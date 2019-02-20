نداء شرارة تغني لوالدتها.. “لسوف أعود يا أمي” – بالفيديو

متابعة بتجـــــــــــــرد: كشفت نجمة برنامج The Voice الفنانة الأردنية نداء شرارة عن الإعلان الترويجي الخاص بأغنيتها الجديدة “لسوف أعود يا أمي” التي تستعد لطرحها خلال الأيام القادمة، بمناسبة عيد الأم. ومن خلال المنشور على حسابها على انستغرام، لفتت شرارة الى أنها تود أن تعايد والدتها والأمهات كافة بعيد الأم، إذ أرفقت الإعلان الترويجي بتعليق كتبت فيه: “حابة أعايد على أمي وكل الأمهات، ‏بعرف بكير كتير لكن حبيت قبل ما ييجي يوم الأم لأنه حبهم بقلبنا بيكبر كل يوم”، وتابعت: “‏الله يخليلكم أمهاتكم ويرحم كل أم صارت ‏بين أيادي رب العالمين وكل شخص فرقته الدنيا عن والدته لأي سبب كان انشالله بتشوفها عن قريب وبتقر عيونك فيها”. وختمت نداء شرارة التعليق قائلة: “أمك أحن قلب عليك وأنت صغير ‏كن أنت قلب عليها حينما تكبر”.

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