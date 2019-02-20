كاميلا كابيو ترتدي الحجاب في أبوظبي.. وتُعلّق – بالصور

متابعة بتجـــــــــــــرد: نشرت النجمة العالمية كاميلا كابيو صورتين لها عبر حسابها الرسمي على انستغرام ظهرت فيهما مرتدية الحجاب خلال زيارتها مسجد الشيخ زايد الكبير في أبوظبي.

وقد علّقت كاميلا على الصورتين بالقول ” قال لي أحد الأشخاص المفضلين لديّ، أنطوني بوردين: كلّما اختبرت أماكن جديدة كلما أدركت أن العالم أعظم – هذا صحيح، أحب الشعور بالتواضع حين أسافر من مكان لآخر لأعيش تجارب وثقافات مختلفة. هذا الأمر يجعلنا ندرك أن عالمنا صغير مقارنةً مع العالم الحقيقي…”.

وتابعت “ولكن في الوقت نفسه، فإن السفر يجعلنا ندرك أننا لسنا مختلفين. ارتديت الحجاب احتراماً لزيارتي المسجد…”.

وختمت بالقول “هذه التجارب تجعلني أشعر أنني قريبة من الناس المحببين… دبي، أراكِ عند المساء”.