عودة فادي أندراوس: “المحارب” – بالصورة

متابعة الخليج 365: يستعد الفنان اللبناني فادي اندراوس لإحياء حفل ضخم يحمل عنوان “العودة –The Return” مع فرقته الموسيقيّة في مجمّع الـRaw بمنطقة ضبيه في لبنان وذلك بتاريخ 3/3/2019.

وأعلن فادي عن الحفل من خلال فيديو نشره عبر صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الإجتماعي وذكر فيه أنّ السهرة ستتخلّلها مفاجآت عدّة.

ومن المقرر أن يطلق فادي أغنيته الجديدة “عم نلتقي” في الحفل وذلك مع الفيديو كليب الخاص بها والذي صوّره مؤخرًا تحت إدارة المخرج فادي حداد.

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الفيديو المنشور يوحي بأنّه مقطع مأخوذ من الفيديو كليب الجديد، ويظهر فيه فادي بلباس أسد.

وكان اندراوس قد أعلن منذ فترة أنّه سيطلق أيضًا ضمن الكليب خط أزياء خاص به يحمل اسم “المحارب” The Fighter Collection وهو مستوحى من القصّة التي رواها منذ شهرين في فيديو كشف من خلاله عن محاربته ومناضلته في الظرف الصحّي الذي مرّ به على إثر عمليّة القلب المفتوح التي خضع لها مؤخرًا.