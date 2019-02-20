- 1/2
- 2/2
متابعة بتجــــــــــــرد: استعان النجم ناصيف زيتون بمقولة للروائي البرازيلي باولو كويلو لتوجيه رسالة إلى محبّيه يحثّهم فيها على التفاؤل.
ووجه ناصيف زيتون رسالته إلى الجمهور من خلال خاصية “إنستا ستوري” حيث كتب: “من باب الواقعية، لا حياة تخلو من الهموم فابتسم”.
وهذه لا تعتبر المرّة الأولى التي يتوجّه فيها ناصيف زيتون برسائل تحمل جرعات أمل وتفاؤل من جمهوره الذي يتفاعل بشكل كبير مع منشوراته.
على صعيد آخر، يواصل ناصيف زيتون العمل على ألبومه الجديد والمقرر طرحه عبر المتاجر الرقمية الكبرى وفي الأسواق العربية خلال الفترة القريبة المقبلة.
كانت هذه تفاصيل خبر ناصيف زيتون يستعين بـ باولو كويلو وهذا ما قاله لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بتجرد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.