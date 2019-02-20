ناصيف زيتون يستعين بـ باولو كويلو وهذا ما قاله

متابعة بتجــــــــــــرد: استعان النجم ناصيف زيتون بمقولة للروائي البرازيلي باولو كويلو لتوجيه رسالة إلى محبّيه يحثّهم فيها على التفاؤل.

ووجه ناصيف زيتون رسالته إلى الجمهور من خلال خاصية “إنستا ستوري” حيث كتب: “من باب الواقعية، لا حياة تخلو من الهموم فابتسم”.

وهذه لا تعتبر المرّة الأولى التي يتوجّه فيها ناصيف زيتون برسائل تحمل جرعات أمل وتفاؤل من جمهوره الذي يتفاعل بشكل كبير مع منشوراته.

على صعيد آخر، يواصل ناصيف زيتون العمل على ألبومه الجديد والمقرر طرحه عبر المتاجر الرقمية الكبرى وفي الأسواق العربية خلال الفترة القريبة المقبلة.