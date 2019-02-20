هل اخطأت كارلا حداد بالتخلي عن “رقص النجوم”، وما قصة طلاقها من طوني ابو جودة؟

فتحت مقدمة البرامج كارلا حداد باب الأسئلة للجمهور عبر حسابها الخاص على موقع “انستغرام” حيث قامت بالاجابة على أسئلة المتابعين.

ورداً على سؤال ماذا سيكون محتوى البرنامج الجديد الخاص بك على شاشة LBCI؟ اجابت كارلا “السهل الممتنع. ستحبونه”.

ورداً على سؤال هل صحيح انها وزوجها الفنان طوني ابو جودة يطلقان؟ نفت كارلا هذا الموضوع وقالت “كلا” وأرفقت التعليق بصورة تجمعها مع زوجها مزينة بعلامة قلب.

ورداً على سؤال ألا تعتقد انه كان قرارًا خاطئا منها التخلي عن برنامج “رقص النجوم”؟ اكدت كارلا على العكس أنه أفضل قرار في الوقت المناسب وللأسباب الصحيحة.

نشير ان كارلا حداد تستعد لتقديم برنامجاً جديداً على شاشة LBCI قريباً جداً وذلك بعدما غادرت بشكل مفاجئ محطة MTV عقب تعاون دام بينهما ثلاث سنوات اثر تقديمها برنامج “رقص النجوم” الى جانب مقدم البرامج وسام بريدي.

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