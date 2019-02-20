نجوى كرم تستقبل تهاني النجوم بعيد ميلادها قبل موعده.. شاهدي!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - احتفلَ نجومُ الفن في لبنان بعيد ميلاد الفنانة نجوى كرم الذي يُصادف 26 فبراير، وذلك على طريقتهم الخاصة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

واستباقًا لموعد عيد ميلادها، احتفل نجوم الفن بشمس الأغنية اللبنانية، وانهالت المُعايدات ورسائل التهنئة على كرم من المشاهير.

فقد غرّدت النجمة اللبنانية نوال الزغبي، قائلةً: "نجوى كرم كل سنة بتزيدي جمال ونجومية وكل سنة محبة الناس عم تكبر.. عقبال المية يا شمس الأغنية".

وبدورها، ردّت عليها نجوى في تغريدة أخرى: "يا نجمة النجمات وبيضل عطر وهجك فحيح بالكون وعبير نجوميتك.. إن شاء الله تحصدي النجاح دايما".

كما عبّرت الممثلة اللبنانية ماغي بو غصن عن محبتها لنجوى كرم بأصدق الكلمات، حيث كتبت على "تويتر": "عقبال المية حبيبتي.. تبقي بصحة وعافية.. وتبقي نجمة منشوف حالنا فيها.. كل سنة وإنتِ بألف خير"، ومن جانبها ردت كرم، بقولها: "أنت النجمة اللي ما بتنسى تحب.. الله ما يحرمنا من هالمحبة".

وعايد فارس الغناء العربي عاصي الحلاني شمس الأغنية اللبنانية، وغرّد لها على "تويتر" بقوله: "حبيبة قلبي ينعاد عليكي بالخير والصحة يا أحلى نجوى وأطيب قلب وإن شاء الله بتكون كل أيامك فرح ونجاح ونجومية"، فردّت نجوى التغريدة كاتبةً: "الذوق نقى أحلى إنسان فيك.. اشتقتلك يا أحلى صديق وأرقى فنان".

وكانت الممثلة السورية شكران مرتجى أيضًا من بين المهنئات، وكتبت على "تويتر": "كل عام وأنتي الشمس اللي مدفيه قلوبنا....نقطة عالسطر.. بنحبك"، فبادلتها نجوى التهنئة، قائلةً: "هايدي النقطة صارت بحر محبة يا محبة.. قلبك مميز".