عبير صبري عضو تحكيم بمهرجان شرم الشيخ

اسماء السيد - ""الخليج 365"" من القاهرة: تُشارك الفنانة عبير صبري بعضوية لجنة تحكيم مهرجان شرم الشيخ للسينما الآسيوية المقرر إقامته في الشهر المقبل في مدينة شرم الشيخ بجنوب سيناء. حيث ستشارك في عضوية لجنة مسابقة الأفلام الروائية الطويلة بالمشاركة مع عدد من الفنانين وصنّاع السينما منهم المخرج الإماراتي عبد الله الجنيبي.
الجدير ذكره أنها ستكون الممثلة المصرية الوحيدة الموجودة في لجان تحكيم المهرجان. حيث اختير المخرج محسن أحمد لعضوية لجنة تحكيم الأفلام التسجيلية والفنان الشاب عمرو عابد في عضوية لجنة تحكيم مسابقة أفلام الطلبة.
يشار إلى أنها ستحصل على إجازة من تصوير مسلسلها الرمضاني "هوجن" مع محمد إمام لحضور فاعليات المهرجان الشهر المقبل على أن تكثّف تصوير مشاهدها قبل وبعد المهرجان.
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