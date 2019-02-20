مي عز الدين تبدأ تصوير" البرنسيسة بيسة" مطلع شباط المقبل

تبدأ النجمة مي عز الدين تصوير أوّل مشاهد مسلسلها الجديد "البرنسيسة بيسة" مع المخرج أكرم فريد في الأسبوع الأول من شهر فبراير/شباط المقبل للعرض في شهر رمضان المقبل، حيث يواصل مخرج العمل من اختيار الفنانين المشاركين في البطولة وإنهاء الشركة المنتجة التعاقد معهم.

يذكر أن مسلسل "البرنسيسة بيسة" يكتبه مصطفى عمر وفاروق هاشم ويخرجه أكرم فريد وتنتجه شركة "سينرجى" وتم التعاقد مع كل من سوسن بدر، محمد أنور، إيمان السيد، حسام داغر، سليمان عيد، سامي مغاوري، بينما انتهى مؤلفي العمل من كتابة أكثر من 15 حلقة.

وتتعاون مي عز الدين مع المخرج أكرم فريد للمرة الأولى في الدراما بعدما قدما سويًا 3 أفلام في السينما هم "فرح" عام 2004، و"أيظن" عام 2006، والجزء الأول من "عمرو وسلمى" عام 2007 مع تامر حسني، فيما قدمت آخر 3 مسلسلات لها مع المخرج إبراهيم فخر وهم "حالة عشق" عام 2015 و"وعد" عام 2016 و"رسايل" عام 2018.

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