شكرا لقرائتكم خبر عن بعد زواجها.. ميرندا لامبيرت قررت العيش بين نيويورك وناشفيل.. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لم تتخل النجمة العالمية ميرندا لامبيرت بعد زواجها عن الحياة في نيويورك وتترك ناشفيل تماما مثلما تردد خلال الساعات الأخيرة، حيث أكد موقع " TMZ " أن النجمة البالغة من العمر 36 عاما قررت أن تعيش بين نيويورك وناشفيل في تينيسي مع زوجها بريندان ماكلوجلين ، حيث سيقسمان وقتهما بانتظام بين المدينتين .
ولأن ميرندا لامبيرت تمتلك ممتلكات متعددة وصلت مساحتها إلى 400 فدان في ولاية تينيسي ، و يوجد هناك ايضا مقر اعمالها الموسيقية لذلك لن تستطيع أن تكتفي بالحياة في نيويورك ، فكل حياتها المهنية معلقة بناشفيل .
يذكر أن ميرندا لامبيرت تمتلك عدد كبير من الاعمال الغنائية الناجحة و من أبرزها " white liar " و " tin man " و " the house that built me " و " little red wagon " ، و غيرهم .
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