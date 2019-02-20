قريبا بدور العرض.. شاهد صورا من "الكنز 2"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ضياء مصطفى:

نشر السيناريست عبد الرحيم كمال، صورا من مشاهد لفيلم الكنز 2، على صفحته عبر موقع فيس بوك.

كانت شركة "Mad Solutions" قد كشفت، أمس، عن البوستر الرسمي للجزء الثاني من فيلم "الكنز" والذي يحمل عنوان "الحب والمصير"، عبر الصفحة الرسمية للشركة على "إنستجرام".

وعلقت الشركة المنتجة على البوستر قائلة: "بوستر فيلم الكنز 2 قريبًا بكل السينمات".

وعُرض الجزء الأول من فيلم "الكنز" عام 2017، وشارك ببطولته نخبة من نجوم السينما، بينهم محمد رمضان، محمد سعد، هند صبري، روبي، أمينة خليل، أحمد رزق. وهو عمل من تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج شريف عرفة.