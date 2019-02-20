بالصور.. لاميتا فرنجيه في رحلة صحراوية بالإمارات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي: شاركت الفنانة اللبنانية لاميتا فرنجيه جمهورها بصور جديدة لها من خلال رحلتها في صحراء دبي بالإمارات العربية المتحدة، عبر صفحتها الشخصية بموقع "إنستجرام". وظهرت "لاميتا" خلال الصور بملابس كاجوال برحلتها في منتجع باب الشمس الصحراوي بالإمارات، ونالت الصور إعجاب الجمهور. آخر الأعمال التي قدمتها لاميتا في مصر، فيلم "بنت من دار السلام"، عام 2014، وشاركها البطولة كل من؛ رحاب الجمل، راندا البحيري، ومحمود الجبلاوي، ومن إخراج طوني نبيه.

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