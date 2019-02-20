خاص| سارة نخلة تكشف عن دورها في كليب محمد قماح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي:

كشفت الفنانة سارة نخلة، عن مشاركتها في فيديو كليب الفنان محمد قماح الجديد، والذي يعكف على تصويره في الوقت الحالي.

وقالت سارة في تصريحات لمصراوي: "إنها تشارك في الكليب كممثلة حيث تجسد شخصية حبيبة محمد قماح ضمن أحداث الكليب".

وأضافت: "تدور أحداث الكليب حول قصة حبها هي وقماح، الذي يتركها ثم يعود لها بعد عمل أغنية مخصوصةٍ لها".

وفي سياق متصل تعكف سارة حاليًا على تصوير دورها في مسلسل "حكايتي"، والمقرر عرضه ضمن السباق الدرامي لرمضان المقبل، ويشاركها البطولة ياسمين صبري، نهال عنبر، واحمد صلاح حسني.