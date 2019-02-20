كانجانا رانوت تحضّر فيلمًا عن حياتها

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 20 فبراير 2019 07:34 مساءً - صرحت نجمة بوليوود كانجانا رانوت Kangana Ranaut أنها في صدد تقديم فيلم عن حياتها ، حيث قالت إنّ قصتها بين الفقر والثراء ستجعلها تجربة سينمائية رائعة.



وقالت رانوت التي تشهد عرض فيلمها التاريخي الجديد "Manikarnika "في الوقت الحالي، في بيان: "قصتي من العدم إلى الثراء، سأجعلها تجربة سينمائية رائعة، وأنا متحمسة جدًّا وأتطلع إلى مشاركة قصتي الأكثر سحرية من السحر نفسه". تابعوا ايضاً: كانجانا رانوت في ورطة والسبب سونو سود



ووفقًا لمصدر قريب من رانوت، سيتم كتابة الفيلم بواسطة فيجيندرا براساد Vijayendra Prasad ، الذي كتب أيضًا فيلمها المعروض بدار العرض السينمائي " Manikarnika"، وقد يبدأ إنتاج الفيلم بنهاية هذا العام.



يشار إلى أنّ رانوت جاءت من قرية بالقرب من مانالي، ودخلت إلى عالم بوليوود، من دون أيّ مساعدة أو معرفة بالنجوم ، وقد أثبتت موهبتها مع العديد من الأفلام مثل " Gangster" و "Woh Lamhe "و " Life In A ... Metro" و " Tanu Weds Manu". تابعوا ايضاً: انجانا رانوت تكشف عن الملصق الثاني لفيلم Manikarnika

وفي معرض حديثها عن مشروعها التالي ، قالت رانوت: "إنه ليس فيلمًا دعائيًّا يحتوي على شخصيات سوداء وبيضاء شديدة الوضوح، بل هو عبارة عن قصة مخلصة وصادقة عن رحلتي حتى الآن مع الكثير من اللحظات." 5

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