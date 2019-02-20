غدا.. سامح حسين في مول مصر من أجل عيش حياتك

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يحتفل غدًا الخميس، الفنان سامح حسين، بنجاح فيلمه " عيش حياتك "، مع الجمهور في سينما مول مصر باكتوبر، وذلك في تمام الساعة 6 ونص.
والفيلم من تأليف وسام حامد، وبطولة ساندي، إدوارد، سامية الطرابلسي،مها أبو عوف.
تدور أحداث الفيلم في إطار رومانسي كوميدي خفيف، حول شخص يجسّد شخصيته سامح حسين يمر بأزمة كبيرة في حياته، فهو كان ناجحا في الماضي
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