بصورة من فرحه.. حمادة هلال يروج لمسلسله الرمضاني

كتبت- بتول عماد: نشر الفنان حمادة هلال عبر صفحته الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "الانستجرام"، صورة جديدة له يروج من خلالها لمسلسله القادم "ابن أصول". وعلق "حمادة" علي الصورة قائلا: "مساء الفل على كل الحبايب انتظرونا إن شاء الله رمضان 2019مسلسل ابن أصول من انتاج شركه ‏سينيرجي تامر مرسى تأليف أحمد محمود أبوزيد إخراج محمد بكير". شركه ‏سينيرجي تامر مرسى تأليف أحمد محمود أبوزيد إخراج محمد بكير". وتدور أحداث المسلسل حول رجل غني صاحب خفة ظل يدعي "ميشو" يمتلك شركة الماس ومحلات ذهب ومع تطور الأحداث يدخل في العديد من المشاكل والأشياء التي تقلب الأحداث رأسا علي عقب. جدير بالذكر أن المسلسل يشارك في بطولته كلا من حمادة هلال، سوزان نجم الدين، عماد رشاد، حمزة العيلي، وفاء سالم، آيتن عامر، المسلسل تأليف: أحمد محمود أبو زيد، إخراج:محمد بكير.

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