عمرو عابد يستعد لتصوير الجزء الثاني من "أوقات فراغ"

كتبت_إسراء البيهوني

أعلن الفنان عمرو عابد، أنه يبدأ في التحضيرات الأخيرة من أجل تصوير الجزء الثانى من أوقات فراغ مع الفنان أحمد حاتم وكريم قاسم.

وأضاف عابد، في تصريحات صحفية، أن الجزء الثانى سيناقش قضايا الشباب ولكن بعد الجامعة وسيكون نفس فريق الجزء الأول.

من ناحية أخرى قال عابد، إنه ينتظر

عرض فيلم دماغ شيطان ويجسد من خلاله موظف بالشهر العقارى.

دماغ شيطان يشارك في بطولته أيضا كل من وليد فواز وسلوى خطاب، تأليف عمرو الدالي، إنتاج أيمن وأحمد عبدالباسط، وإخراج كريم إسماعيل.