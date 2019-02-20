هذا هو القرار النهائي حول إيقاف مسلسل "اصطدام" لـ كيفانش تاتليتوغ

على الرغم من تدنّي نسبة مشاهدته في تركيا، إلا أنّ مسلسل "اصطدام" لأبطاله كيفانش تاتليتوغ وميليسا باموك وألتشين سانجو، نجح في أن يكون المسلسل الأكثر تداولاً على مواقع التواصل الاجتماعي في الأسابيع الأولى من شهر فبراير.

كما جاء من ضمن المراتب الثلاثة الأولى كأكثر اعجاباً على مستوى العالم بحسب تصريح المدير العام لقناة ‎.ShowTV

وقد نفى هذا الأخير ما يشاع عن أن المسلسل سيتمّ إيقافه، وقال "المسلسل لن يتوقّف، وكل الأخبار التي أكدت أننا أتخذنا قرار الإنهاء عند الحلقة ١٣ كاذبة، لا تصدقوا هذه الأخبار التي تُخرَج عمداً، لا تعيروا اي إنتباه لأخبار مصدرها غير واضح، أصطدام مستمر بكامل سرعته كل خميس".

يذكر أن المسلسل بيع لأكثر من دولة خارج تركيا بسبب شعبية أبطاله، وهو ما عوّض خسائره في الداخل بسبب قلة نسبة المشاهدة، وضمن استمرار عرضه.

إقرئي أيضًا:

كيفانش تاتليتوغ يتحدّى صحافياً تركياً ويهدّد باعتزال التمثيل

حبيبة كيفانش تاتليتوغ السابقة تنجب مولودها الأوّل

كيفانش تاتليتوغ يتسبب بالذعر في اسطنبول