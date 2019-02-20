هذه هي أهم المسلسلات المصرية التي تشارك في دراما رمضان 2019

بدأت الشبكات التلفزيونية تحسم خارطة العرض مع اقتراب شهر رمضان المبارك الذي يحلّ في الأسبوع الأوّل من شهر مايو المقبل، الذي سيشهد ماراثوناً درامياً غنياً بالمنافسة والأعمال التي يراهن عليها الجمهور.

في القاهرة، أصبحت الخارطة الرمضانية شبه جاهزة، وقد بدأ النجوم بالكشف عن أعمالهم تباعاً، في هذا الإطار يخوض الفنان عادل إمام المنافسة بمسلسل "فالنتينو" (إخراج رامي إمام، وتأليف أيمن بهجت قمر) إلى جانب عبدالعزيز، وطارق الإبياري ومحمد الكيلاني وهدى المفتى.

أما ياسر جلال الذي حقق نجاحاً ملفتاً العام الماضي، فسيلعب بطولة مسلسل "لمس أكتاف" (تأليف هاني سرحان إخراج حسين المنباوي) الذي يدور في إطار الدراما التشويقية والاكشن.

محمد رمضان الذي غاب عن الدراما في رمضان الماضي، يعود من خلال الأكشن عبر "زلزال" (تأليف عبدالرحيم كمال، وإخراج إبراهيم فخر) ويشاركه البطولة ماجد المصري، وحلا شيحة، وأحمد صيام، ونسرين أمين. أما ياسمين صبري، فتخوض البطولة بـ"حكايتي" (تأليف محمد عبد المعطى وإخراج أحمد سمير فرج) الذي يعدّ أول بطولة مطلقة للممثلة المصرية.

محمد عادل إمام يخوض السباق بمسلسل "هوجان" (تأليف محمد صلاح العزب وإخراج شرين عادل) مع زملائه عبير صبري، وعمر مصطفى متولي، وهاجر أحمد.

وتنافس دنيا سمير غانم يمسلسل "من نظرة عين" (إخراج خالد الحلفاوي وتأليف أيمن وتار )، وهو حلقات منفصلة متصلة، من بطولة شيماء سيف، ومحمد سلام، وإخراج خالد الحلفاوي.

أما أختها إيمي سمير غانم فتحضر بمسلسل "سوبر ميرو" (تأليف محمد محمدي وأحمد محيي، وإخراج وليد الحلفاوي).

ويدخل زوج إيمي الممثل حسن الرداد السباق بـ"الزوجة ١٨ط (تأليف أمين جمال ومحمد أبوالسعد، وإخراج مصطفى فكري) من بطولة ناهد السباعي، وسلوى خطاب، وهيدى كرم، وشيماء سيف.

أما أمير كرارة فيواصل الرهان على مسلسل "كلبش 3" (تأليف باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمي).

ويحضر أحمد السقا في رمضان بـ "ولد الغلابة" (تأليف أيمن سلامة، وإخراج محمد سام)، حيث يجسد دور رجل صعيدي فقير يعمل في مهنتين تدفعه الظروف المادية إلى الاتجار بالمخدرات.

كذلك تشارك مي عز الدين بـ "البرنسيسة بيسة" (تأليف مصطفى عمر وفاروق هاشم، وإخراج أكرم فريد) إلى جانب محمد أنور، وحسام داغر، وإيمان السيد، وحجاج عبدالعظيم.

وتخوض دينا الشربيني السباق للسنة الثانية على التوالي ببطولة مطلقة، حيث ستطل بـ"زي الشمس" (تأليف الكاتبة مريم نعوم، واخراج كاملة أبوذكري).

تنافس غادة عادل ورانيا يوسف بمسلسل "وبينا ميعاد" (تأليف محمد أمين راضي وإخراج أحمد خالد موسى).

وتدخل ياسمين عبدالعزيز السباق بمسلسل "الملكة"(ﺇﺧﺮاﺝ حسام علي وﺗﺄﻟﻴﻒ أمين جمال)، الذي يشاركها بطولته فتحي عبدالوهاب، وأحمد العوضي، وإيهاب فهمي.

وينافس الفنان عمرو يوسف بـ"القائمة ٣٦" (قصة مصطفى بكرى، وسيناريو نبيل عبدالحميد ومحمود حجاج) الذي يتناول قضية الإرهاب وجذوره والتصدّي له.