مفاجاة: هكذا رأت هيفاء وهبي صورة شبيهتها السوريّة للمرّة الأولى

على الرغم من الضجّة التي أحدثتها السورية رولا منصور، بسبب شبهها الكبير بالفنانة هيفاء وهبي، فإنّ هذه الأخيرة لم تكن قد علمت بأمر رولا حتى مساء أمس.

فقد تبلّغت هيفاء من محاميها الخاص، أنّ ثمّة فتاة تقول إنّها مذيعة سوريّة، تشبهها حدّ التطابق، فطلبت منه إرسال صورها لها، وعندما شاهدت الصورة أصيب بصدمة شديدة.

وتباحثت هيفاء مع محاميها كيفية اتخاذ إجراءات قانونيّة تحول دون انتحال شبيهة هيفاء لشخصيتها.

يذكر أن هيفاء مبتعدة منذ سنوات عن مواقع التواصل الاجتماعي وعن وسائل الإعلام، وإطلالاتها أصبحت مدروسة، وهو ما حال دون معرفتها بأنّ ثمة فتاة استنسخت شكلها وأصبحت حديث مواقع التواصل الاجتماعي.