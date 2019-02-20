ملحم زين: لا يهمني جمال المرأة وأكره هذه الصفة في النساء

أكد الفنان اللبناني ملحم زين أن شكل المرأة لا يعني له الكثير فهو يعطيه 25% من اهتماماته، ويعطي 20% لطريقة وأسلوب التعامل أما العقل 40%.

وكشف ملحم خلال حلوله ضيفاً ضمن برنامج "كاربول كاراوكي بالعربي" أن شريكة حياته تماني تتمتع بجميع ما ذكر من الصفات، فوصفها بـ الجميلة، الهادئة، رايقة وأخلاقها عالية فهذا أكثر ما يهمه.

وأضاف "هي خفيفة الدم، مهضومة أنا عايش حياة حلوة معها هذا أهم شيء بالنسبة لي".

أما عن الصفات التي لا يحبها في زوجته، فقال إنها لا تلتزم بالمواعيد وتتأخر بالعادة حيث يعتبرها ملحم صفة عالمية عند النساء.

يذكر ملحم زين تزوج عام 2008 من تماني بنت الرئيس اليمني الجنوبي السابق علي سالم البيض ولديهما أربعة اولاد وهم علي وفاطمة وحسين وزينب.

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