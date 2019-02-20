وفاء صادق لطليقها: "إذا لم تستحي فافعل ما شئت"

نشرت الفنانة وفاء صادق منشوراً عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، تحدثت فيه عن رفض طليقها الإنفاق على أبنائها أو دفع مصاريفهم، وأوضحت في منشورها: «إلى من يهمه الأمر.. أنا كنت واخدة قرار إنى عمرى ما أتكلم عن حاجة شخصية على الفيس بوك.. بس لاقيت إن أكيد فيه ناس زيي كتير، وأمهات زيي كتير.. فقررت إن الموضوع ده لازم قضية رأي عام».. وأضافت: «دي واحدة فقط من صور الاستئناف اللي رافعها أبو أولادي.. قلت تشاركوا معايا أخلاق الأبهات وبعض الرجال في هذا الزمن».

أولاً.. هو بيقول إني مدخلاهم مدارس غالية في حين إن ابنه بقى في الجامعة وهو مش واخد باله أصلاً..

ده غير زي ما هو واضح في الإعلان، إنها مصاريف سنتين، يعني السنة بحوالي ٢٠، اللي هو ربع المصاريف اللي أنا أصلاً بدفعها..

ثانياً.. هو ماله، أنا ممثلة مشهورة ولا معايا فلوس ولا دي مسئوليته هو في الأول والآخر.. وكأنه حيشاركني كمان في أكل عيشي؟ نسي إني ست بطولي وبصرف على نفسي من مأكل ومشرب وكسوة، ده غير إني فاتحة البيت اللي ولاده عايشين فيه؟..

ثالثاً.. هي وصلت إنك تدعي إنك موظف في شركة؟ ضارب ورق، كل ده علشان متصرفش على ولادك..

وأوضحت وفاء: «فعلاً إذا لم تستحي فافعل ما شئت.. أنا فخورة إنى وصلت بولادي وحكمل معاهم بعون الله، بس أنا مش حسكت على حقوق الأمهات والأولاد الضايعة، لمجرد إن فيه واحد خلف ورمى.

ملحوظة: المجهود اللي إنت باذله والمحامين اللي إنت بتدفع لهم فلوس كتير دول، مش ولادك أولى بالفلوس دي يا بابا»؟

وأنهت حديثها بقولها: «حسبي الله ونعم الوكيل في كل أب ظالم لولاده».