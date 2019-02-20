بعد خلافه عليها مع أصالة.. مجد القاسم يطرح كليب "نكتة بايخة"

طرح الفنان مجد القاسم أغنية «نكتة بايخة»، وهي اسم ألبومه الغنائي الذي طرحه عام 2017، على طريقة الفيديو كليب، عبر القناة الرسمية لشركة «مزيكا» على موقع «يوتيوب»، والمنصات الإلكترونية والقنوات المختلفة.

أغنية «نكتة بايخة» من كلمات صلاح عطية، ألحان السيد راضي، وتوزيع نوار البحيري، والكليب من إخراج متيم السراج، وتنفيذ شركة «إكس جينريشن إيجيبت».

يذكر أن آخر كليب طرحه «مجد»، كان لأغنية «يا رايق» عام 2017، وهي من كلمات صلاح عطية، ألحان السيد راضي، وتوزيع ياسر ماجد.

وكانت نكتة بايخة، سبباً في خلاف بين مجد القاسم وأصالة، بعد أن طرح كل منهما الأغنية نفسها بنفس الاسم، وكان سبباً في أزمة بسبب إصرار كل منهما على طرحها بالاسم نفسه.

شاهدي الكليب :