زواج أنغام من موزع موسيقي شهير بعد انفصاله عن زوجته الأولى

أكد مصدر مقرب من الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم، أن الأخير تزوج من المطربة أنغام منذ فترة، حيث اتفق الاثنان على أن يكون الزواج سرياً؛ حفاظاً على الوضع الاجتماعي والفني لأنغام.

ولفت المصدر إلى أن أحمد إبراهيم كان متزوجاً لكنه انفصل عن زوجته الأولى منذ فترة قصيرة، وأن علاقته بها جيدة، وتم الاتفاق بينهما على الانفصال منذ فترة، وباقي فقط الانتهاء من بعض المتعلقات الخاصة بينهما.

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جدير بالذكر أن الموزع أحمد إبراهيم يتعاون مع المطربة أنغام بتوزيع 6 أغانٍ في ألبومها الجديد «حالة خاصة جدًا»، وهو من أشرف على كل أغاني الألبوم، والذي سوف يطرح بالأسواق يوم الخميس 21 فبراير.

ومن أهم أعمال الموزع أحمد إبراهيم «اتجاه واحد» لأنغام، و«180 درجة» لتامر حسني، و«مشاعر» لشيرين، و«حبه جنة» و«بعدك عني» لأصالة، و«حاجة مستخبية» لمحمد حماقي، و«عكس اللى شايفنها» لإليسا، و«مقسومة نصين» لنانسى عجرم.