بعد نجاح أغنيته الجديدة «ناسيني ليه».. تامر حسني يوجه رسالة شكر لهؤلاء

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تزامنا مع احتفالات عيد الحب طرح الفنان المصري تامر حسني أغنيته المصورة “ناسيني ليه” والتي شاركته فيها بالتمثيل الفنانة السعودية آسيل عمران، وقد حققت الأغنية نجاحا كبيرا بعد أيام قليلة من طرحها على موقع “يوتيوب”.

تامر احتفل بنجاح الكليب، على حسابه الخاص على موقع “انستجرام”، ووجه الشكر لجمهوره ولصناع الكليب، حيث كتب: “يحقق كليب ناسيني ليه ٨ مليون مشاهده في ثلاث أيام ورقم واحد trending on Youtube لليوم الثالث علي التوالي”.

الفنان المصري أضاف: “شكراً لكل الجماهير اللي قدرت تعبنا كلنا.. واهدونا رقم مشاهدات كبير جديد و أول من نوعه في حياة كل اللي تعبوا في الأغنيه”.

تامر تابع: “شكراً الشاعر تامر حسين.. الملحن تامر علي .. الموزع وسام عبد المنعم.. مهندس الصوت هاني محروس.. مهندس الصوت أمير محروس”.

وأغنية “ناسينى ليه”، من كلمات تامر حسين، وألحان تامر على، وتوزيع موسيقى وسام عبد المنعم، ومن إخراج سعيد الماروق، وتم تصوير الكليب في محافظة الإسكندرية.