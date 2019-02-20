نانسي عجرم.. أوّل فنانة عربية تحقق هذا الإنجاز!

متابعة بتجــــــــــــــرد: ضمن سلسلة النجاحات الرقمية التي تحقّقها وتصدّرها المواقع الإلكترونية كافّة، حطّمت النجمة اللبنانية نانسي عجرم رقمًا إلكترونيًا قياسيًا جديدًا عبر موقع “إنستجرام” العالمي.

وتخطت الصورة الأولى التي نشرتها نانسي عجرم مع ابنتها الحديثة الولادة “لِيا” وسلطت من خلالها الضوء على أهمية الرضاعة الطبيعية، المليون علامة إعجاب عبر “إنستجرام”.

وتعتبر نانسي عجرم أوّل فنانة عربية تحقق هذا الرقم القياسي من الإعجبات عبر موقع الصور والفيديوهات القصيرة الأشهر عالمياً.

ومن المعروف أن نانسي عجرم تتمتّع بأكبر قاعدة جماهيرية في الوطن العربي إن كان من حيث الحفلات التي تحييها ويحضرها عشرات آلاف المتفرجين من دولة إلى أخرى أو على صعيد أعمالها الغنائية وألبوماتها التي تحقق أعلى مبيعات في الشرق الأوسط، وكذلك إلكترونيًا حيث تحتلّ المرتبة الأولى بين النجوم العرب بأكثر من ٦٥ مليون متابع عبر مواقع إنستجرام، فيسبوك وتويتر وأنغامي.

على صعيد آخر، تعيش نانسي عجرم نجاح فيديو كليب “الحب زي الوتر” الذي طرحته مؤخرًا وحقق ما يقارب الثلاثة ملايين مشاهدة في أيام.