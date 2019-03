سونغول أودان تعود لجُمهورها بعد غياب.. وهذا مُسلسلها الجديد!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تعود الفنانة التركية سونغول أودان إلى جمهورها بعد فترة غياب من خلال مسلسل "حكاية عائلة"، والذي يتحدث عن أسرة مكونة من زوجين مُتحابين يُنجبان 3 توائم خلال 3 فترات زمنية مُختلفة.

وتجسد أودان دور الزوجة "ريهان" والتي تواجه صعوبة في حملها لتنجب التوائم الثلاثة قبل موعدهم بـ6 أسابيع، وتبدأ بعدها الأحداث، ويتنقل المسلسل المأخوذ عن مسلسل This is us بين فترات زمنية مختلفة، فيما يجسد دور الزوج الفنان التركي جليل نالتشاكان، ويشارك في المسلسل عدد من النجوم أبرزهم ايرام ساك، البير سالديران، بيركان صوكولو.

وكان من المفترض أن يتم عرض المسلسل في نهاية شهر فبراير على قناة FOX التركية إلا أنه تم تأجيلة لبداية شهر مارس المقبل.

وكانت الفنانة التركية سونغول أودان قد كشفت في أحد اللقاءات الصحافية أنها متحمسة للدور جدًا وذلك لأنه مأخوذ عن مسلسل أمريكي شهير، وعن دورها قالت إنها تؤدي شخصية أم تحب زوجها كثيرًا ولديها الكثير من المسؤوليات.

وأضافت أن الجزء الأصعب في العمل أنها تلعب شخصية في ثلاث فترات زمنية مختلفة، الشخصية الشابة، وشخصية بالعمر الفعلي لها حاليًا، ومن ثم شخصية بعمر 65 عامًا فما فوق.