شكرا لقرائتكم خبر عن تصوير يومين يفصلان مى عز الدين على إنهاء الأسبوع الثانى من "البرنسيسة بيسه" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أوشكت النجمة مى عز الدين على الانتهاء من تصوير الأسبوع الثانى من مسلسلها "البرنسيسة بيسه"من إنتاج شركة سينرجى، المقرر عرضه فى رمضان المقبل، حى تواصل التصوير حاليا داخل أحد الاستديوهات، حيث يتبقى لها يومين وتنتهى من تصوير الأسبوع الثانى.

وانضمت النجمة القديرة بوسى مؤخرا لفريق العمل، لتجسد أحد الأدوارالمهمة خلال الأحداث، إذ تلتقى بوسى مع مى عز الدين بعد غياب 4 سنوات، منذ أن قدما سوياً مسلسل "حالة عشق".

يشار إلى أن مسلسل "البرنسيسة بيسه" بطولة مى عز الدين، محمد أنور، حسام داغر، إيمان السيد، حجاجا عبد العظيم، وأخرون، تأليف مصطفى عمر وفاروق هاشم، وإنتاج شركة سينرجى، وإخراج أكرم فريد فى أول تعاون درامى مع مى عز الدين.