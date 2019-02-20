شاهدوا.. ممثلة سورية عادت وهكذا أصبحت بعد 18 عاماً

كتب امير فتحي في الأربعاء 20 فبراير 2019 04:52 مساءً -

غابت الممثلة السورية جيما دريوسي لـ 18 عاماً عن الدراما السورية والتمثيل، بعد زواجها العام 2000 وسافرت مع زوجها إلى الصين في مقاطعة (كواندون) وبالتحديد في (كوانزو) وأنجبت منه ولدين.

وبعد الغياب الطويل أطلت جيما دريوسي عبر فيديو تعلن فيه أنها ستشارك في رمضان من خلال مسلسل (كرم منجل)



ولم لا يعرف من هي جيما دريوسي؟

ممثلة سورية من مواليد 17 أغسطس – آب العام 1972

كان أول ظهور لها على شاشة التلفزيون في مسلسل (أحلام أبو الهنا) الذي عرض في رمضان العام 1996 وأدت دور لطفية زوجة (أبو لطفي). أدى نجاح المسلسل الكبير إلى مشاركتها في عدد من مسلسلات دريد لحام التي حققت نجاحات كبيرة.

العام 1998 ظهرت في مسلسل (عودة غوار – الأصدقاء) الذي أعطى لها مساحة كبيرة خلال عشر حلقات تجسد فيه دور ابنته (أمل الطوشي)، وأدت هذا الدور بشكل رائع ومؤثر خصوصاً في الحلقات الأخيرة.

شاركت جيما دريوسي أيضا مع دريد لحام في مسلسل (عائلتي وأنا) ولعبت دور ابنته، بالإضافة إلى مسلسل خليجي سوري (أساطير شعبية).