ابنة هيفا وهبي في حداد وتعبر عن حزنها

كتب امير فتحي في الأربعاء 20 فبراير 2019 04:52 مساءً -

أعلنت زينب فياض الابنة الوحيدة للفنانة اللبنانية هيفا وهبي، عن وفاة عمها، وعبرت عن حزنها الشديد لرحيله. نشرت زينب صورة عمها، وطلبت الدعاء له قائلة: (ادعو له اللهم إرحم عمي كمال فياض واجعل مثواه الجنة).

وتتواصل زينب فياض، مع متابعيها بشكل شبه مستمر، كما تجيب على أسئلتهم فيما يخص حياتها الشخصية، ومعلومات عنها.

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