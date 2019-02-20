شاهدوا.. مي حريري تثير الجدل برقصها في دبي بحضور الشاب خالد و محمد حديد

الصفحة الرئيسية فن شاهدوا.. مي حريري تثير الجدل برقصها في دبي بحضور الشاب خالد و...

النجمة مي حريري ترقص وتغني حبيبي انت في إمارة دبي على هامش حفل Extremedy بحضور الشاب خالد و محمد حديد

فيديوهات من حفل عيد ميلاد أحد أصدقاء النجمة اللبنانية مي حريري من المشاهير الذي أُقيم في دبي حيث قدمت أشهر أغانيها.



الحفل حضره نجم موسيقى الراي الجزائري، الشاب خالد الذي رقص مع مي طيلة تقديمها لفقرتها الغنائية، كذلك رجل الأعمال الفلسطيني الأصل، محمد حديد.



مي حريري تواجدت منذ أيام في حفل (شوبارد) في دبي وعُينت سفيرة لأهم ماركة في العالم، وشاركت في عرض أزياء للمصممة نجوى العوضي في برج العرب، واستطاعت خلال الحفل أن تجذب أنظار جميع الحاضرين بجمالها واناقتها.