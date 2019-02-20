الأمير جورج يمنع كيت ميدلتون من حضور المناسبات

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

يبدو أن كيت ميدلتون، وزوجها الأمير البريطاني ويليام، لن يتمكنا خلال الفترة الحالية من حضور أي مناسبات أو مهام رسمية لهما، وسيكون عليهما التواجد بجانب أبنائهما الثلاثة، الأمير جورج والأميرة تشارلوت والأمير لويس.

دوق ودوقة “كامبريدج”، اختارا هذا الأسبوع التحديد لينقطعا عن حضور أي فعاليات أو مهام رسمية لهما؛ ليحصلا على استراحة، وليكونا بجانب أطفالهما خاصة وقد بدأت عطلة منتصف العام الدراسي، مما يعني توقف الدراسة.

قصر كنسينغتون لم يعلن رسميا عن حصول الأمير ويليام وزوجته كيت ميدلتون، على عطلة قصيرة من مهامهما هذا الأسبوع، كما لم يعلن القصر أي مهام رسمية لهما في هذا التوقيت، كما جرت عليه العادة مسبقا.

وحتى الآن لا توجد تفاصيل معلنه من العائلة عن أي مخططات للعطلة هذا الأسبوع، إلا أنه من المرجح أن تقضي الأسرة العطلة في المنزل الريفي في مقاطعة نورفك البريطانية، وربما أيضا السفر في رحلة قصيرة لإحدى المناطق السياحية الشهيرة، كما حدث من قبل خلال مارس 2018 عندما سافر الزوجان إلى منتجع كورشوفيل في جبال الأألب بسويسرا.