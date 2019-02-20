صور لصدام حسين وعائلته تنشر لأول مرة

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

نشرت وكالة الأنباء الروسية “سبوتنيك” صورا نادرة للرئيس العراقي الراحل صدام حسين برفقة أسرته.

الوكالة ذكرت أن الصور – التي حصلت عليها بشكل خاص - تنشر لأول مرة، ويظهر بها ابنة الرئيس الصغيرة “حلا” التي كانت الأكثر ظهورا معه عندما كانت طفلة، فيما تظهر الأختان الأكبر “رغد، ورنا” بأبهى الإطلالات.

وأضافت أنها حصلت على الصور عن طريق حفيدة الرئيس، حرير حسين كامل، وخصت بها مراسلة الوكالة في العراق، حيث تظهر بنات صدام حسين، الثلاث، وأبنائه عدي وقصي، وزوجته “ساجدة خير الله”، وبعض من أحفاده.

حرير قالت: إن للرئيس 15 حفيدا، منهم من يقيم في المملكة الأردنية الهاشمية، وكذلك هي وأمها “رغد” وخالتها “رنا”، فيما تعيش الجدة، والخالة الصغيرة “حلا” في ضيافة دولة قطر.

زوجة الرئيس، بدت في أكثر من صورة بشعر “أشقر” وثياب أنيقة، منها “الكوستمات” كما يحلو للعراقيات تسميتها في ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي، وهي أطقم تجمع ما بين الفخامة والنعومة، تتوسط أبناءها وبناتها، ونساء من الأقارب والمعارف.

حرير، كشفت عن صور لعائلتها تظهر فيها مرحلة طفولتها وهي تعانق أمها على حافة طريق، وفي صورتين يظهر أبوها والدها بأناقته العسكرية، وعلى خصره سيف طويل، وتعلو صدره أوسمة عديدة.

وكشفت الحفيدة حرير، في وقت سابق في حوار هو الأول لها مع موقع روسي، أجرته معها مراسلة “سبوتنيك” في العراق، عن ذكريات وخفايا لمغادرتهم البلاد بعد الاحتلال الأمريكي عام 2003، وصرحت بأنها تنوي زيارة روسيا، واليابان، ودول أخرى.