مايا دياب تستمد القوة من الهنود الحمر عبر إطلالات من الأدغال.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

حاولت الفنانة اللبنانية مايا دياب الاستمتاع بكل تفاصيل رحلتها الأخيرة بالمكسيك، وذلك على هامش الحفل الغنائي الذي احيته هناك.

مايا عادت للجذور، وخلعت رداء النجومية، وظهرت بإطلالات تراثية قديمة استوحتها من قبائل الهنود الحمر الذين كانوا يعيشون في أدغال المكسيك، ونشرت صورتين ظهرت فيهما بهذه الإطلالات، معلقة عليها: «سافر، اكتشف، وكن قوياً، عش كما تحب، هذا ما فعلته في المكسيك، تحولت لهندية، عُدت للجذور الهندية الغنية بالطاقة الرائعة.. يا لها من طاقة جميلة».

يُذكر أن مايا احيت حفل غنائي ضخم في القاهرة، احتفالاً بعيد الحب، حيث اشعلت الفنانة الأجواء بمجرد صعودها على المسرح، واختارت للحفل طلّة بيضاء مثيرة.

من ناحية أخرى، احتفلت مايا مؤخراً بإطلاق أغنية جديدة بعنوان «يصفوا حكي» من كلمات كمال محمود فبيسي وألحان يحيى الحسن، في الوقت الذي تجهز فيه لإطلاق أغنية مصرية شعبية جديدة تتعاون فيها مع الملحن المصري عصام كاريكا.