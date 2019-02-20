أكشاي كومار يطلق حملة النظافة الشخصية لدى النساء في الهند

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف

يحرص الممثل أكشاي كومار على تقديم أفلام ذات بعد اجتماعي، يناقش فيها بعض القضايا الاجتماعية الأكثر ملاءمة للمجتمع، سواء تمثّل ذلك بفيلمه بادمان ” Pad Man” أو فيلم المرحاض Toilet-Ek Prem Katha.

وسيراً في ذات الخط، لكن بعيداً عن الشاشة الفضية، أطلق الميجاستار مؤخراً حملة باسم Run4Niine في جميع أنحاء الھند، تهدف الى نشر ثقافة استخدام الفوط الصحية، وقد بدأت بالفعل التسجيلات عبر الإنترنت لھذا الحدث الذي من المقرر أن یصبح أكبر حملة في الھند من أجل الوعي حول النظافة الشھریة والتوعية بصحة الحيض.

سيعقد الحدث في مئات المدن عبر 20 ولاية في الھند يوم 8 مارس خلال الاحتفال باليوم العالمي للمرأة، وقد تم التأكد من بعض الولايات وتشمل ولاية أوتار براديش ، ولاية البنغال الغربية ، اوتاراخاند ، بیھار ، ھاریانا ، جوا ، جھارخاند ، أوریسا ، أندرا براديش ، مادیا برادیش ، راجستان ، جوجارات ، تشاتیسجاره ، تیلانجانا ، تامیل نادو ، كارناتاكا ، کیرالا ، ماهاراشترا و البنجاب.

وتھدف الحملة إلى سد الفجوة بين مستخدمي الفوط الصحية من 18٪ إلى 82٪، وضمان عدم ترك أي امرأة أو فتاة عرضة للخجل والهجوم بسبب العادة الشهرية التي يعاني منها النساء، ، في الوقت الذي يشارك فیه أيضا الرجال والفتيان في الھند، للمساعدة في إظھار الدعم للقضية.

كمبادرة شاملة ، سیجمع ھذا الحدث بین الجنسین ، عبر جميع الأعمار والخلفيات والقدرات من خلال المشي والجري عبر مدنھم - والمساعدة في كسر الصمت المرتبط بالحیض.