متابعة الخليج 365 - اسماء السيد - هذا ماتم كتابته لـ "كارل لاغرفيلد" على صفحتة الرسمية "إنستقرام" بعد وفاته
نعت الصفحة الرسمية على موقع الرسائل القصيرة "انستجرام" لـ "كارل لاغرفيلد" وهو من أشهر وأفضل مصممي الأزياء في العالم، وهو المصمم الأول للعديد من الماركات العالمية مثل شانيل، وأتش أم، وكارل، وغيرها من الماركات العالمية.
وتولى رئاسة دار الأزياء شانيل التي أسستها كوكو شانيل طوال 3 عقود، وكان يقدم 8 مجموعات أزياء سنويا.
وكتب الصفحات الرسمية لة على مواقع التواصل الاجتماعى عقب وفاته اول امس قائلة:"يشارك بيت KARL LAGERFELD بشغف وحزن عميق ، وفاة مديره الإبداعي ، كارل لاغرفيلد ، في 19 فبراير 2019 ، في باريس ، فرنسا.
كان أحد المصممين الأكثر نفوذاً والأكثر شهرة في القرن الواحد والعشرين ورمزًا عالميًا مبدعًا للأناقة.
انطلاقاً من إحساس رائع بالإبداع ، كان كارل عاطفيًا وقويًا وغريبًا. يترك خلف إرث غير عادي باعتباره واحدا من أعظم المصممين في عصرنا ، وليس هناك كلمات للتعبير عن مقدار ما سيفتقده.
View this post on Instagram
The House of KARL LAGERFELD shares, with deep emotion and sadness, the passing of its creative director, Karl Lagerfeld, on February 19, 2019, in Paris, France. He was one of the most influential and celebrated designers of the 21st century and an iconic, universal symbol of style. Driven by a phenomenal sense of creativity, Karl was passionate, powerful and intensely curious. He leaves behind an extraordinary legacy as one of the greatest designers of our time, and there are no words to express how much he will be missed.
A post shared by KARL LAGERFELD (@karllagerfeld) on Feb 19, 2019 at 5:11am PST
كانت هذه تفاصيل خبر هذا ماتم كتابته لـ "كارل لاغرفيلد" على صفحتة الرسمية "إنستقرام" بعد وفاته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مجلة الجمال وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.