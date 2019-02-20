متابعة الخليج 365 - اسماء السيد - هذا ماتم كتابته لـ "كارل لاغرفيلد" على صفحتة الرسمية "إنستقرام" بعد وفاته

نعت الصفحة الرسمية على موقع الرسائل القصيرة "انستجرام" لـ "كارل لاغرفيلد" وهو من أشهر وأفضل مصممي الأزياء في العالم، وهو المصمم الأول للعديد من الماركات العالمية مثل شانيل، وأتش أم، وكارل، وغيرها من الماركات العالمية.

وتولى رئاسة دار الأزياء شانيل التي أسستها كوكو شانيل طوال 3 عقود، وكان يقدم 8 مجموعات أزياء سنويا.

وكتب الصفحات الرسمية لة على مواقع التواصل الاجتماعى عقب وفاته اول امس قائلة:"يشارك بيت KARL LAGERFELD بشغف وحزن عميق ، وفاة مديره الإبداعي ، كارل لاغرفيلد ، في 19 فبراير 2019 ، في باريس ، فرنسا.

كان أحد المصممين الأكثر نفوذاً والأكثر شهرة في القرن الواحد والعشرين ورمزًا عالميًا مبدعًا للأناقة.

انطلاقاً من إحساس رائع بالإبداع ، كان كارل عاطفيًا وقويًا وغريبًا. يترك خلف إرث غير عادي باعتباره واحدا من أعظم المصممين في عصرنا ، وليس هناك كلمات للتعبير عن مقدار ما سيفتقده.