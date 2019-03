نداء شرارة تستبق عيد الأمهات وتهدي والدتها أغنية

View this post on Instagram

‏حابه اعايد على امي وكل الأمهات ‏بعرف بكير كتير لكن حبيت قبل ما ييجي يوم الام لانه حبهم بقلبنا بيكبر كل يوم ‏الله يخليلكم أمهاتكم ويرحم كل ام صارت ‏بين أيادي رب العالمين وكل شخص فرقته الدنيا عن والدته لاي سبب كان انشالله بتشوفها عن قريب وبتقر عيونك فيها 🙏 ‏امكً احن قلب عليك وانت صغير ‏كن انت احن قلب عليها حينما تكبر ——————————————- بدّي اشكر من قلبي العازف البحريني الرائع المبدع اللي انا بعشق عزفو شاركني بعزفو بالجيتار والبيانو الله يسعدك كما أسعدتني إحساسك بالعزف غير عادي @jabbarim ❤️❤️❤️❤️❤️ 🌸💕 Thank you men 2albi 3la el video @ramajamal 🌸 💕 #nedaashrara #cover #jordan #احمد_ابو_خاطر #لسوف_اعود_يا_امي