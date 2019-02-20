شكرا لقرائتكم خبر عن تامر حسنى يتصدر قائمة Top Tracks مصر على يوتيوب بكليب ناسينى ليه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصدر من جديد المطرب تامر حسنى قائمة Top Tracks مصر على يوتيوب، بكليب " ناسينى ليه"، حيث تمكن من تحقيق 9 ملايين مشاهدة وذلك بعد طرحه فى 16 فبراير الحالي، ونال إعجاب الجمهور فى الوطن العربى، والأغنية من كلمات تامر حسين، وألحان تامر على، وتوزيع وسام عبد المنعم، والكليب من إخراج سعيد الماروق، ومونتاج عمرو عاكف.

وعلى صعيد متصل قطع تامر شوطا كبيرا فى تصوير فيلمه الجديد "كل سنة وأنت طيب"، والمقرر طرحه بدور العرض خلال الفترة المقبلة، ويشارك فى بطولة الفيلم خالد الصاوى، وزينة، محمد سلام، نانسى صلاح، وآخرون، قصة تامر حسنى، وسيناريو محمد عبد المعطى، إخراج سعيد الماروق.

وفى سياق آخر يسافر تامر خلال أيام قليلة للسعودية استعدادًا لحفله المقرر إحياؤه الجمعة المقبل الموافق 22 من شهر فبراير الحالى، والمتوقع أن يشهد حضورا جماهيريا كبيرا.