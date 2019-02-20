جهاد الأطرش: لم أشارك بصوتي في الإعلانات احتراماً لشخصية أبي بكر الصديق- فيديو

كشف الفنان ومؤدي الأصوات اللبناني جهاد الأطرش، سبب رفضه المشاركة في التعليق الصوتي على الإعلانات التجارية، مبيناً أنه ذلك يأتي احتراماً منه لشخصية الصحابي أبي بكر الصديق رضي الله عنه.

وقال الأطرش في لقائه ببرنامج “وينك” على قناة “روتانا خليجية”، إن كثيرين أحبّوا صوته في شخصيات كبيرة أدّاها مثل “جريندايزر” و”جنكيز خان”، ولهذا يرفض المشاركة في الإعلانات؛ احتراماً لمَن يحبهم.

وأضاف أنه مؤخراً وضع صوته على شخصية أبي بكر الصديق فكيف يضعه على سلع تجارية، مبيناً أنه عُرض عليه المشاركة في إعلانات بمبالغ كبيرة ولكنه كان يعتذر بلباقة، فمَن يحترم صوته عليه أن يبادله الاحترام.