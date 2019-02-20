ياسمين عبدالعزيز كتبت - لمياء نبيل نشرت الفنانة ياسمين عبد العزيز مجموعة صور جديدة، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام". وجاءت هذه الصور بعد الجدل الذي حدث مؤخراً بعد انتشار خبر زواج الفنانه ريهام حجاج من طليق ياسمين رجل الاعمال محمد حلاوة. حجاج من طليق ياسمين رجل الاعمال محمد حلاوة. ويذكر ان الفنانة ياسمين عبد العزيز تستعد للسباق الرمضاني، بمسلسل جديد تحت عنوان "الملكة" ويشاركها في هذا العمل كلاً من:" أحمد صلاح حسني، يوسف عثمان، هاجر الشرنوبي، حازم ايهاب، هند عبد الحليم ". المسلسل من اخراج: حسام علي, وتأليف: أمين جمال .

كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. أحدث جلسة تصوير لياسمين عبد العزيز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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