نوال الزغبي الوفد هنأت الفنانة نوال الزغبي، صديقتها الفنانة نجوى كرم، عبر حسابها على موقع التدوينات القصيرة "تويتر". نشرت الزغبي :"كل سنة بتزيدي جمال ونجومية، وكل سنة محبه عم تكبر، وعقبال الميه يا شمس الغنيه". ردت عليها كرم قائلة لها : "يا نجمة النجمات وبضل عطر وجهك فاحح بالكون، يسبق عبير نجوميتك، إن شاء الله تحصدي النجاح دايما".

كانت هذه تفاصيل خبر نوال الزغبي تهنئ نجوى كرم بمناسبة عيد ميلادها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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