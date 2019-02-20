شاهد.. محمد منير يتخطى الـ 180 ألف مشاهدة بأغنية "ابعد عينيك عني"

محمد منير

كتبت - تقى عادل

تخطت أغنية "ابعد عينيك عني" للكينج محمد منير حاجز الـ180 ألف مشاهدة، وذلك بعد يوم من طرحها على قناته الرسمية على

موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

الأغنية من كلمات: مجدي نجيب، ألحان: وجيه عزيز، توزيع: أسامة الهندي.

يذكر أن "ابعد عينيك عني" هي الأغنية الخامسة التي تتضمن ألبوم منير الجديد "وطن"، حيث سبق وأن طرح 4 أغان من الألبوم وهم "طاق طاقية، لو باقي، روح، أهل أول".