شاهد.. محمد منير يتخطى الـ 180 ألف مشاهدة بأغنية "ابعد عينيك عني"

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تخطت أغنية "ابعد عينيك عني" للكينج محمد منير حاجز الـ180 ألف مشاهدة، وذلك بعد يوم من طرحها على قناته الرسمية علىموقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".
الأغنية من كلمات: مجدي نجيب، ألحان: وجيه عزيز، توزيع: أسامة الهندي.
يذكر أن "ابعد عينيك عني" هي الأغنية الخامسة التي تتضمن ألبوم منير الجديد "وطن"، حيث سبق وأن طرح 4 أغان من الألبوم وهم "طاق طاقية، لو باقي، روح، أهل أول".
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