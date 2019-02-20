شاهد.. تامر حسين يبدأ يومه بكلمات إيجابية

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نشر الشاعر تامر حسين صورة جديدة، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".
علق "حسين" على الصورة قائلا: "دقيقة بص كده حواليك حاتلقىّ شمس بتنور، وبعديها ف عز الليل،قمر سبحانه من صور منور ليك، تملى الأمل موجود، قريب للى شايفينوا، حاتتفائل حاتتضحكلك، في غمضة عين هتبقى الدنيا ملك إيديك".
ويذكر أن آخر أعمال "حسين" كلمات تتر مسلسل "كارمن" أغنية "لسه هتحلى"، غناء: الفنانة جنات، وألحان: عمرو مصطفى، وتوزيع: أيمن نبيل، حققت حتى الآن نسب مشاهدة واستماع عالية.
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