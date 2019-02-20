خمنوا كم هو فارق العمر بين أنغام وزوجها الجديد!!

كتب امير فتحي في الأربعاء 20 فبراير 2019 03:45 مساءً -

بعد أن انتشر خبر زواج ​الفنانة ​أنغام​​ من الموزع ​أحمد إبراهيم​ خلال الساعات الماضية من دون أن يكشف الطرفان عن علاقتهما سابقاً، باشر المتابعون بالبحث عن أدق التفاصيل المتعلقة بهذه العلاقة، خصوصا الأخبار التي تتحدث عن أنها أكبر منه.

أنغام أكبر من زوجها بـ 11 عاما، إذ أنها من مواليد 1972 أي تبلغ من العمر 47 عاما، بينما هو من مواليد 1983 أي يبلغ من العمر 36 عاما.

ولا شكّ في أن لا علاقة للحب بالعمر، الأهم هو التفاهم والمشاعر.