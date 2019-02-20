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كتب امير فتحي في الأربعاء 20 فبراير 2019 03:45 مساءً -
نشرت الفنانة اللبنانية ماريتا الحلاني عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي صورة لها من الطفولة.
وظهرت الحلاني في الصورة التي نشرتها بطريقة عفوية وهي ترقص رقص شرقي وعلّقت عليها بالقول:”أحاول أن أظهر مهاراتي في الرقص الشرقي، خمسة مواه”.
الجدير ذكره ان ماريتا الحلاني كانت قد طرحت مؤخرا ألبومها الأول، والذي يحمل عنوان “MAR1TTA”، عبر احد التطبيقات الموسيقية.
ويضم الألبوم عشر أغنيات منوعة بين اللهجة اللبنانية والمصرية، وهي، “إلي وملكي”، “آخر مرّة”، “متلخبطة”، “منو معقد”، “العمر واحد”، “خايفة أنام”، “ناسيني”، “هيا وهذي”، “أنا” و”تلاقينا”.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهدوا هذه الطفلة إبنة فنان لبناني مشهور.. خمنوا من هي!! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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