سعد الحريري في مباراة ملاكمة مع الطفل صائب بطل العالم

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

استقبل رئيس الوزراء اللبناني، سعد الحريري، ، الطفل صائب الهاني، بطل العالم في “الكيك بوكسينج” برفقة اسرته.

رئيس الوزراء اللبناني شارك صورة ومقطع فيديو له مع الطفل صائب عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام” خلال لقائه بالطفل وعائلته، حيث حرص سعد الحريري على مداعبة الطفل والدخول معه في مبارزة طريفة.

سعر الحريري علق قائلاً: سررت اليوم بلقاء بطل العالم في “الكيك بوكسينج” الشاب صائب الهاني، نعم لدعم الشباب اللبناني بكفاءته ومواهبه.

رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري، كان قد أحيا الذكرى الـ 14 لوفاة والده رفيق الحريري، وألقى كلمة بمناسبة إحياء تيار المستقبل الذكرى الرابعة عشرة لاغتيال والده.

سعد الحريري قال: حكم المحكمة الدولية الناظرة في القضية لن يكون أداةً للفتنة في لبنان.. بعد أشهر، ستنعقد جلسة الحكم بقضية الرئيس الشهيد ورفاقه، وسنة 2019 هي سنة العدالة التي انتظرناها لمعرفة الحقيقة، الحقيقة بالنسبة لنا، هي عندما تصدر بشكل واضح ورسمي عن المحكمة الدولية، ورفيق الحريري لم يستشهد ليخرب البلد.

يشار إلى أن رفيق الحريري كان قد اغتيل بانفجار استهدفه في بيروت في 14 فبراير من العام 2005.